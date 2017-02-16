Дети Славянска – участники проекта «Первый раз на каток»

16.02.2017 20:10

Организованный хоккейным клубом "Донбасс" проект "Первый раз на каток" открывает двери детям в прекрасный мир зимних видов спорта. 15 февраля на дружковской Ледовой арене "Альтаир" побывали долгожданные гости – юные воспитанники славянского дома интерната №1 для сирот и детей из социально неблагополучных семей.



Признаться, радость, с которой дети обували коньки и выходили на лед попросту невозможно передать словами. Приветливые, счастливые, обаятельные и любознательные – такими перед нами предстали маленькие гости.



"Мы очень рады, что ХК "Донбасс" пригласил нас в гости на Ледовую арену в Дружковку. Посмотрите, как светятся счастьем глаза наших детей… И ради этого ведь стоит жить, - сказала в общении с клубной пресс-службой заместитель директора Интерната Елена Борисенко, которую переполняли чувства. – Очень важно устраивать подобные благотворительные мероприятия, чтобы детки видели и знали, что на свете есть такие добрые люди, которые могут абсолютно бескорыстно организовывать настоящие праздники для детей.



Наши дети обделены подобным вниманием и поэтому, когда нам предоставляется возможность стать участниками таких проектов, мы безумно рады. Искренне благодарны Борису Колесникову и администрации ХК "Донбасс". Вы делаете очень хорошее дело. Спасибо".



Отметим, что в качестве инструкторов для детей выступили хоккеисты первой команды ХК "Донбасс" Владимир Чердак и Вадим Мазур.

Пресс-служба ХК «Донбасс»