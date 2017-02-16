ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население

16.02.2017 13:20

В оккупированном Кировске ("лнр") представитель так называемой "народной милиции" взорвал в собственной квартире боевую ранату.

В результате – в критическом состоянии отправился в ближайшую больницу. Ещё четверо таких же "защитников русского мир", вооружённых автоматическим стрелковым оружием и пистолетами, в Алчевске подъехали к одному из местных менял-валютчиков, избили его до потери ним сознания, и скрылись, забрав его автомобиль.

Примечательно, что всё это происходило в людном месте на глазах большого количества людей. Никто даже не дёрнулся.

В самом Луганске – в частный дом ворвалась банда из трёх человек, также вооружённых автоматическим стрелковым оружием и в камуфляжной форме (все в балаклавах) избили супружескую пару и потребовали выдачи денег и ценностей, коих не оказалось.

Ещё одно происшествие, которос списали проделки «укропской ДРГ» – расстрел белого буса вместе с водителем южнее Луганска по дороге на Краснодон.

Источник: sprotyv.info