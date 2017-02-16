Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.

16.02.2017 10:58

"Нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности, ревизионизм и экспансионизм Российской Федерации и грубое нарушение ею действующих международных норм безопасности угрожают как Украине, так и всей Европе, а учитывая ядерный шантаж Кремля - ​​и глобальной безопасности. Такая угроза будет оставаться до полного восстановления международного права и порядка, поддерживаемых волей народов и правительств свободного мира", - отметил в своем обращении к руководству США лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Адекватным ответом на этот вызов может стать существенное углубление двустороннего партнерства по безопасности между Украиной и США. В международной политике существует успешный опыт такого партнерства - основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой военных действий, таких, как Южная Корея, Афганистан или Израиль.

Обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о включении Украины в двусторонний формат безопасности и заключить с Украиной прямое военное соглашение, учитывая опыт статуса Особого союзника США вне НАТО и имплементируя гарантии и положения Будапештского меморандума", - добавил политик.