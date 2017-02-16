Львовянин в первый рабочий день заложил служебное авто в ломбард

16.02.2017 20:20

Львовянин обманул работодателя в первый же рабочий день, заложив в ломбард автомобиль и продукты

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Politeka.

В полицию обратился 36-летний предприниматель. По его словам, его обманул молодой человек, принятый на работу с испытательным сроком.

Оказалось, что 28-летнему львовянину поручили доставить продукты в кафе на автомобиле «ВАЗ-2106». Вскоре мужчина позвонил предпринимателю и сообщил, что автомобиль не заводится, поэтому он его оставил на улице Привокзальной. В действительности оказалось, что мошенник заложил автомобиль вместе с товаром в ломбарде.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают, на каком основании ломбард взял под залог у гражданина имущество, которое ему не принадлежало.