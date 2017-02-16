Маккейн дал совет Трампу относительно Украины

16.02.2017 11:10

Сенатор-республиканец Джон Маккейн ответил на вопрос президента США Дональда Трампа относительно Крыма и призвал предоставить Украине летальное оружие, пишет УНИАН.

"Да, он был слишком мягким. Давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонное летальное вооружение и сохраним санкции против России", - написал он в Twitter.

Отметим, президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы. В своем Twitter, говоря об аннексии Крыма, Трамп также задал вопрос: "Обама был слишком мягкий?".

Источник: from-ua.com