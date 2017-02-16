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Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)

16.02.2017 18:49
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Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины решил дисквалифицировать нападающего Динамо Жуниора Мораеса на полтора месяца

За драку в декабрьском поединке 18-го тура украинской премьер-лиги с «Шахтером»,  пишет Znaj.ua.

Следует напомнить, что в этом матче бразилец Жуниор Мораес сначала ударил локтем в нос хавбека горняков — Тараса Степаненко, а чуь позже в потасовке нанес удар капитану донецкого клуба Дарио Срне.

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, спорт, футбол, драка
 
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