Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)

16.02.2017 18:49

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины решил дисквалифицировать нападающего Динамо Жуниора Мораеса на полтора месяца

За драку в декабрьском поединке 18-го тура украинской премьер-лиги с «Шахтером», пишет Znaj.ua.

Следует напомнить, что в этом матче бразилец Жуниор Мораес сначала ударил локтем в нос хавбека горняков — Тараса Степаненко, а чуь позже в потасовке нанес удар капитану донецкого клуба Дарио Срне.

Источник: politeka.net