Порошенко собирается стать донором

16.02.2017 13:10

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания фонда для строительства мемориала Героев Небесной сотни

Глава государства намерен стать первым донором этого проекта. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 16 февраля, на церемонии открытия Мемориального комплекса Героев Небесноснои Сотни, сообщает Politeka.

«Я считаю, что в ближайшее время должен быть создан фонд, который бы поддержал осуществления каждого из этапов нашего общего, поистине всенародного проекта мемориала. Я здесь выступаю не только инициатором, но и первым донором такого фонда, чтобы помочь ему не только добрым словом, но и деньгами. Надеюсь, что мой пример найдет много последователей. Я призываю всех, кому дорога память Небесной сотни приобщиться к этому делу», — сказал президент.

Кроме того, по словам Порошенко, лучшим памятником для героев Небесной сотни станет новая Украина, сооружение которой еще требует титанических усилий.