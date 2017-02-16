- ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население13:20
- Порошенко собирается стать донором13:10
- Украинским фармацевтам разрешат копировать импортные лекарства12:55
- Цены 2017: какие товары и услуги подорожают12:00
- В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика11:30
- Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине11:18
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины11:10
- Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.10:58
- Испания резко нарастила импорт украинского сорго10:45
- У лікарнях Черкас вводять електронну систему обліку пацієнтів10:03
Порошенко собирается стать донором
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания фонда для строительства мемориала Героев Небесной сотни
Глава государства намерен стать первым донором этого проекта. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 16 февраля, на церемонии открытия Мемориального комплекса Героев Небесноснои Сотни, сообщает Politeka.
«Я считаю, что в ближайшее время должен быть создан фонд, который бы поддержал осуществления каждого из этапов нашего общего, поистине всенародного проекта мемориала. Я здесь выступаю не только инициатором, но и первым донором такого фонда, чтобы помочь ему не только добрым словом, но и деньгами. Надеюсь, что мой пример найдет много последователей. Я призываю всех, кому дорога память Небесной сотни приобщиться к этому делу», — сказал президент.
Кроме того, по словам Порошенко, лучшим памятником для героев Небесной сотни станет новая Украина, сооружение которой еще требует титанических усилий.
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, доноры
- Порошенко: "После последних событий в Крыму не должно быть никаких иллюзий относительно намерений Российской Федерации"
- Байден похвалил Порошенко за Шокина и обсудил с ним дальнейшее давление на Россию
- В Верховной Раде готовят отставку Порошенко (ФОТО)
- В ДНР испугались перспектив остаться без украинского гражданства
- Порошенко снова стал дедом
- В Украине ввели военные билеты нового образца
- ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население13:20
- Порошенко собирается стать донором13:10
- Украинским фармацевтам разрешат копировать импортные лекарства12:55
- Иммигранты США «восстали» против Трампа12:40
- НАТО увеличивает расходы на оборону12:30
- Убийца Ким Чен Нама назвала отравление «шуткой»12:15
- Цены 2017: какие товары и услуги подорожают12:00
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика11:30
- Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине11:18
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)