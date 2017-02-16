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Порошенко видит только мирный путь разрешения конфликта на Донбассе
Президент Петр Порошенко сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что оккупированные российско-террористическими войсками территории могут быть возвращены исключительно политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать", - заявил Порошенко.
Также он покритиковал блокаду Донбасса.
"Они блокируют не ОРДО и ОРЛО, они блокируют Украину и нашу борьбу за территориальную целостность", - подчеркнул президент.
Ранее группа "ИС" сообщала, что сегодня в АТО погибли трое украинских бойцов, четверо ранены.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, мир, конфликт, Порошенко
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