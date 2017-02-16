Порошенко видит только мирный путь разрешения конфликта на Донбассе

16.02.2017 21:30

Президент Петр Порошенко сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что оккупированные российско-террористическими войсками территории могут быть возвращены исключительно политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать", - заявил Порошенко.

Также он покритиковал блокаду Донбасса.

"Они блокируют не ОРДО и ОРЛО, они блокируют Украину и нашу борьбу за территориальную целостность", - подчеркнул президент.

Ранее группа "ИС" сообщала, что сегодня в АТО погибли трое украинских бойцов, четверо ранены.

Источник: sprotyv.info