Расстрел Майдана: выяснилось, где находилась главная база титушек

16.02.2017 14:45

Спустя три года после кровавых событий на Майдане виновные в массовых убийствах активистов так и не найдены. Не могут в ГПУ похвастаться и расследованием смертей первых жертв — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

Родственники Небесной сотни уже разуверились в том, что в деле когда-нибудь будет поставлена точка, поскольку, по их мнению, следы заметают на самом верху. «Вести» узнали, как сейчас продвинулось следствие.

Спустя три года всплывают неизвестные истории кровавых дней Майдана. Например, что основная база титушек была не в Мариинском парке, а в лесополосе возле метро «Бориспольская». Именно там, согласно материалам дела, в палатках жили спортсмены и туда свозили похищенных на улицах активистов. Там их пытали, причем издевательства снимали на видео. Установлено, что руководил спортсменами лидер «Оплота» из Харькова Евгений Жилин, которого недавно убили в московском ресторане «Ветерок».

Источник: from-ua.com