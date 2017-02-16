- Во львовской высотке нашли коробку с телом младенца19:22
- Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)18:49
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- В Украине задержали российского шпиона17:00
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ15:50
- Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла15:25
Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе
Подавляющее большинство украинцев относятся к романтическим чувствам на работе нейтрально
Количество сторонников и противников служебных романов в украинских офисах оказалось приблизительно одинаковым – 22% тех, кто "за" любовь на рабочем месте и 21% тех, кто против.
Об этом свидетельствуют данные опроса сайта rabota.ua.
По данным опроса подавляющее большинство украинских сотрудников – 57% относятся к романтическим чувствам на работе нейтрально.
При этом противники служебных романов мотивируют это тем, что увлечение отвлекает от выполнения рабочих обязанностей и негативно отражается на продуктивности – именно этой точки зрения придерживаются 44% опрошенных. Еще 35% отказываются от возможности приобрести "половинку" на работе из-за ожидания, что ни к чему хорошему такие отношения не приведут. 19% не хотят давать повод для сплетен в коллективе.
Несмотря на то, что приверженцев служебных романов нашлось всего 22%, у 37% опрошенных случались в прошлом служебные романы, а 16% признались, что эта произошло в компании, где они работают сейчас. Только 47% не имеют опыта служебных романов.
При этом больше половины тех, кто упомянул о наличии служебных романов в своей биографии, имели исключительно единичный опыт. Еще 36% описали свой опыт как несколько служебных романов и 6% признались, что у них было много служебных романов.
Подавляющее большинство романов случается между коллегами одного уровня служебной иерархии – по крайней мере, 55% указали, что у них были именно такие отношения. Еще 28% рассказали, что их роман случился с коллегой, вышестоящим по должности. И 17% признались, что их отношения случились и с нижестоящим по должности коллегой.
Судя по впечатлениям, оставшимся у участников опроса после их служебных романов, только 18% считают, что наличие романа на работе вредит отношениям – их становится слишком много. Зато 40% уверены, что общие профессиональные отношения и личные цели только укрепляют отношения, а 42% относятся к этому безразлично.
Что, несомненно, вызывает уважение – это готовность 56% участников опроса выбрать отношения из нелегкого выбора – работа или отношения.
Тем не менее, такой героизм в отношениях не всегда оправдан результатом – 40% поделились тем, что их отношения были непродолжительными и закончились разрывом. Еще 20% расстались после длительных отношений. 17% счастливчиков подтвердили, что до сих пор встречаются, 16% поженились, а 8% находятся в гражданском браке.
Впрочем, если у участников опроса появился бы шанс на служебный романа, только 11% были бы не против. Еще 34% рассмотрели бы такую вероятность, 23% решительно настроены на заведение отношений только вне офиса, а 32% уже находятся в отношениях/браке и не ищут иных альтернатив в личной жизни.
Как вывод, служебные романы – достаточно популярное явление в украинских офисах. И многие сотрудники готовы пренебречь работой, чтобы остаться в отношениях, даже если понимают, что не всегда эти чувства будут длительными и все закончится позитивно. Впрочем, количеством служебных романов участники опроса не злоупотребляют и не спешат "через отношения" решить вопросы продвижения по карьерной лестнице.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, работа, Служебный роман
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- Во львовской высотке нашли коробку с телом младенца19:22
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)18:49
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- Восемь стран НАТО направят своих военных в многонациональную бригаду в Румынии18:15
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)