Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе

16.02.2017 19:34

Подавляющее большинство украинцев относятся к романтическим чувствам на работе нейтрально

Количество сторонников и противников служебных романов в украинских офисах оказалось приблизительно одинаковым – 22% тех, кто "за" любовь на рабочем месте и 21% тех, кто против.

Об этом свидетельствуют данные опроса сайта rabota.ua.

По данным опроса подавляющее большинство украинских сотрудников – 57% относятся к романтическим чувствам на работе нейтрально.

При этом противники служебных романов мотивируют это тем, что увлечение отвлекает от выполнения рабочих обязанностей и негативно отражается на продуктивности – именно этой точки зрения придерживаются 44% опрошенных. Еще 35% отказываются от возможности приобрести "половинку" на работе из-за ожидания, что ни к чему хорошему такие отношения не приведут. 19% не хотят давать повод для сплетен в коллективе.

Несмотря на то, что приверженцев служебных романов нашлось всего 22%, у 37% опрошенных случались в прошлом служебные романы, а 16% признались, что эта произошло в компании, где они работают сейчас. Только 47% не имеют опыта служебных романов.

При этом больше половины тех, кто упомянул о наличии служебных романов в своей биографии, имели исключительно единичный опыт. Еще 36% описали свой опыт как несколько служебных романов и 6% признались, что у них было много служебных романов.

Подавляющее большинство романов случается между коллегами одного уровня служебной иерархии – по крайней мере, 55% указали, что у них были именно такие отношения. Еще 28% рассказали, что их роман случился с коллегой, вышестоящим по должности. И 17% признались, что их отношения случились и с нижестоящим по должности коллегой.

Судя по впечатлениям, оставшимся у участников опроса после их служебных романов, только 18% считают, что наличие романа на работе вредит отношениям – их становится слишком много. Зато 40% уверены, что общие профессиональные отношения и личные цели только укрепляют отношения, а 42% относятся к этому безразлично.

Что, несомненно, вызывает уважение – это готовность 56% участников опроса выбрать отношения из нелегкого выбора – работа или отношения.

Тем не менее, такой героизм в отношениях не всегда оправдан результатом – 40% поделились тем, что их отношения были непродолжительными и закончились разрывом. Еще 20% расстались после длительных отношений. 17% счастливчиков подтвердили, что до сих пор встречаются, 16% поженились, а 8% находятся в гражданском браке.

Впрочем, если у участников опроса появился бы шанс на служебный романа, только 11% были бы не против. Еще 34% рассмотрели бы такую вероятность, 23% решительно настроены на заведение отношений только вне офиса, а 32% уже находятся в отношениях/браке и не ищут иных альтернатив в личной жизни.

Как вывод, служебные романы – достаточно популярное явление в украинских офисах. И многие сотрудники готовы пренебречь работой, чтобы остаться в отношениях, даже если понимают, что не всегда эти чувства будут длительными и все закончится позитивно. Впрочем, количеством служебных романов участники опроса не злоупотребляют и не спешат "через отношения" решить вопросы продвижения по карьерной лестнице.

Источник: segodnya.ua



