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Снежинки в голове: откуда берется перхоть?
Крайне неприятно обнаружить у себя в волосах белые хлопья – перхоть. Это явление безопасно, но вместе с тем выглядит крайне неэстетично, к тому же провоцирует неприятные ощущения в виде постоянно зуда. Дерматологи отмечают, что чаще всего вызывает появление перхоти активность грибка малассезия. Но это не единственная причина появления неприятного симптома.
Себорейный дерматит
Или как его еще называют – себорея. Это дерматологическое заболевание провоцирует покраснение, зуд и шелушение кожи. Если себорея поражает кожу головы, появляется перхоть. Зачастую справиться с заболеванием помогают лечебные шампуни от перхоти на основе кетоконазола, серы и других противогрибковых веществ. Если такие средства не работают, врач назначает стероидные мази или кремы.
Псориаз
Это заболевание провоцирует зуд и шелушение кожи. Псориаз, который еще называют чешуйчатым лишаем, имеет рецидивирующий характер, и развивается, когда иммунная система стимулирует рост лишних клеток кожи, в частности, на голове. При таком состоянии шелушение кожи напоминает перхоть, хотя таковым не является. Для лечения этой болезни, как правило, назначают курс витаминов, препаратов кальция, седативные средства, гормонотерапию и ультрафиолетовое облучение, а также отшелушивающие и рассасывающие мази.
Экзема
При этом заболевании кожа головы шелушится и зудит. Чаще всего оно встречается у детей, в том числе и грудников, хотя может появиться и у взрослых. Причину развития псориаза врачи пока не могут назвать точно, хотя по некоторым версиям его провоцируют сбои в работе иммунной системы. Облегчить течение экземы помогают стероидные кремы. Чтобы упредить повторное появление болезни, стоит избегать использования агрессивных моющих средств, в частности, в которых преобладает содержание лаурил сульфата, травмирования кожи и стрессов.
Другие причины
По словам медиков, перхоть может появиться на фоне аутоиммунных заболеваний, в частности, ВИЧ. Также спровоцировать это состояние может неполноценное питание – недостаток витаминов, микро и макроэлементов ухудшает состояние кожи, от чего появляется пересушивание, шелушение и зуд.
3 вещи, которые усиливают проявление перхоти
Несмотря на причину появления перхоти, есть еще факторы, которые способны ухудшать состояние.
Недостаточная гигиена. Если у вас есть перхоть, голову необходимо мыть минимум через день, а лучше – ежедневно. Если этого не делать, усиливается зуд, а, следовательно, и шелушение кожи.
Стресс. Он негативно влияет на состояние не только нервной, но и иммунной и эндокринной систем. Все это отражается на коже головы и усиливает проявление перхоти.
Сухой воздух. Пересушенный обогревателями или оргтехникой воздух в помещении пересушивает кожу и способствует усилению ее шелушения.
Теги: Донбасс, здоровье, перхоть
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