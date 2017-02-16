Судьбы людские: Служба, любовь и война

16.02.2017 08:30

14 февраля отмечался День Святого Валентина, он же - День Влюблённых. Именно любовь помогает нам зачастую выдержать самые трудные испытание. В том числе - испытание войной... Юная следователь Регина и участковый Константин полюбили друг друга в 2014-м, во время начала кошмара «русской весны» в Донецке. Будучи патриотами, оба перебрались в Мариуполь, продолжив работу там. «Главная мечта - чтобы закончилась война. Ещё, конечно, хочется реализоваться в своей профессии, и стать мамой», - рассказывает Регина, которая, ко всему прочему, ещё и состоит в ансамбле барабанщиц, недавно созданном полицией региона.

В работу и в любовь нырнула с головой

«Сколько себя помню, всегда мечтала быть правоохранителем. Наверное, потому что с детства у меня - обострённое чувство справедливости, - уверяет 25-летняя Регина Капинус, которая сегодня работает следователем Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области (в Мариуполе). - При этом никто из родных отношения к милиции не имел. Бабушки-дедушки, родители, сестра - все они у меня или врачи, или педагоги. Неудивительно, что мама в буквальном смысле слова хваталась за сердце, пока я «не переболела» своей мечтой, и всё-таки подала документы в Луганский госуниверситет внутренних дел».

Спустя четыре года казарменного режима молодой лейтенант вернулась в родной Калининский район Донецка, где и начала службу в местном райотделе милиции.

«Понадобилось время, чтобы привыкнуть к коллективу, к суточным дежурствам, к специфике работы, - делится Регина. - Следователь - это связующее звено между участниками уголовного производства. Думала о работе сутками напролёт, постоянно в голове прокручивала те или иные моменты, версии. У меня отношение к работе, как и к любви, такое - нужно нырять с головой... Или вообще не начинать...».

Именно на работе её и нашла любовь. Константин служил в том же Калининском райотделе милиции - участковым инспектором.

«Впервые пересеклись, когда сдавали нормативы: приёмы рукопашки, бег, нормативную базу, - продолжает Регина. - Когда отвечали на тестовые задания, он у меня ещё кое-какие следственные вопросы уточнял...»

Позже Костя признался, что сразу обратился на Регину внимание. Её же мысли были только о работе.

Ребята сблизились как раз тогда, когда в Донецке начались волнения.

«С конца февраля - начала марта того страшного 2014 года стали укреплять наряды, чаще вводить планы «Тревога», выводить на улицы больше патрулей. Костя часто заходил к нам в кабинет. Коллеги решили, что мы - идеальная пара, - улыбается Регина. - Со временем так решили и мы».

Их первое свиданье было «на спор». Чтобы получить оружие, нужно было сдать соответствующие статьи Закона Украины «О милиции». Проверяющий был очень строгий. Костя, знающий это, поддел Регину: мол, с первого раза не сдашь. Поспорили. В случае проигрыша она должна была пойти с ним в кино... Проиграла. Пошла.

«Правда, так вышло, что в кино мы опоздали. И пошли в кафе. И вот там уже проснулись мои, дремлющие до того чувства, - признаётся следователь. - Стали чаще видится. Спустя месяц даже вели вместе первое дело - о хранении наркотиков».

Получение диплома об окончании вуза системы МВД.

Захват Донецка

Их букетно-конфетный период украла «русская весна», обрушившаяся на Донецк. Начались волнения, захваты зданий.

«Очень переживала всякий раз, когда Костя заступал на охрану общественного порядка, - признаётся Регина. - Неприятно читать в некоторых статьях, что донецкая милиция тогда ничего не делала. Ребята работали сутки напролёт, без выходных. Просто разные были люди в рядах правоохранителей».

В июне Регина была вынуждена пойти в отпуск, по состоянию здоровья. Вместе с Костей они уехали отдохнуть. Впервые - вместе. Надеялись, что к моменту возвращения в Донецк там станет потише. Но всё стало куда хуже.

«По приезду в Донецк чувствовалась накалённая обстановка, ощущалось волнение жителей города, - вспоминает она. - У нас оставался ещё «хвостик» отпуска, буквально несколько дней. Решили провести их в Мариуполе, где жил крестник Кости».

...После того отъезда они уже не смогли вернуться в Донецк.

Новый дом

Потом, когда они были в Мариуполе, им звонили теперь уже бывшие коллеги и предлагали вернуться в Донецк - для несения службы.

«Сначала позвонили мне, чуть позже - Косте. Не сговариваясь, мы оба приняли однозначное решение - присягу давали украинскому народу, и возвращаться в оккупированный Донецк не будем. Лишь - в освобождённый, - поясняет Регина. - Нам смогли передать кое-какие вещи. Но фактически всё пришлось начинать с нуля».

Поддержало то, что родители Кости и Регины - настоящие патриоты, как и их дети - тоже выехали со временно оккупированной территории. Что рядом были верные коллеги, что помогало Министерство внутренних дел Украины.

«Сначала мы верили, что через пару месяцев всё завершится. Но когда началась, по сути, война (с танками, «Градами», другой боевой техникой), стало ясно, что это - надолго, - вздыхает Регина. - Спасала работа, в которую мы буквально вгрызлись. Я продолжила нести службу как следователь, Костя стал оперативным работником, нередко выезжал в командировки в прифронтовые населённые пункты. Бывал и в Авдеевке».

Примерно через полгода после переезда они, живущие на съёмной квартире, завели котёнка по кличке «Энтони». Сейчас - это уже котище весом в 6,5 кг. Придёт время, будет и другой малыш... Но сейчас - не время, считают ребята.

«Какими нужно быть зверьми, чтобы такое творить»

Из дел, которые Региона расследовала в Мариуполе, её особенно ранят те, где замешаны дети. К примеру, когда бандитами оказались подростки 14-15 лет, совершившие разбойное нападение на пенсионерку в лифте. Женщину тогда сильно избили, отобрали телефон, золотые украшения. На данный момент малолетние преступники отбывают наказание в местах лишения свободы.

Детские суициды, изъятие боеприпасов (в том числе, пакета с гранатой у гаражей, где часто играет ребятня) - всё это оставляет свои шрамы на сердце и в душе.

Обстрел вражескими «Градами» 24 января 2015 года микрорайона «Восточный» (тогда погиб 31 человек: 17 женщин, 12 мужчин и 2 ребёнка; 117 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести) оставил не шрам, а настоящую пробоину.

Под удар тогда попали 17 многоэтажек, более двухсот домов в частном секторе, три школы и четыре детских сада, медамбулатория, магазины, торговые павильоны. Сгорели более трех десятков легковых авто.

«23-го у меня было прекрасное настроение. Как-никак - день рождения, - вспоминает Регина. - Но спать ложилась уже в настороженных чувствах - громыхало где-то рядом. А утром нас подняли по тревоге... Мы взяли свои планшетки, фотоаппараты, мобильные телефоны. И отправились на «Восточный», где творился настоящий кошмар... Район был разбит на квадраты. Мы фиксировали повреждения, устанавливали возможные неразорвавшиеся боеприпасы, помогали, чем могли...»

Перед одним из частных домов, в секторе, который достался Регине, было очень много крови. Здесь прямым попаданием снаряда была убита целая семья - муж, жена и двое детей. Дедушка, к которому сын (погибший глава семейства) приехал погостить, видел всё это из окна. Его забрала «скорая»...

«Какими нужно быть зверьми, чтобы такое творить? - качает головой Регина. - Вспоминаю всё это, а у меня - ком в горле и мороз по коже. Шок того дня навсегда с нами. Равно как навсегда для меня теперь следующий день после моего дня рождения - чёрный. Каждый мой личный праздник теперь - с привкусом горечи».

«Мы не сломались»

Полицейские барабанщицы Донетчины.





Несмотря на все сложности, они верят в лучшее. Живут надеждой на нашу Победу, на освобождение Донецка.

Надежды зарождаются не на пустом месте. На глазах ребят менялось отношение местных жителей к ВСУ, к милиции, которая стала полицией. К национальным символам, к своей Родине-Украине.

«Эта война, несмотря на все её ужасы, пробудила в людях небывалый подъём патриотизма, - отмечает Регина. - Она укрепила нас как нацию, показала настоящих друзей и врагов, позволила выбрать нужные приоритеты. Главное - мы не сломались. Украинцы стали символом борьбы за свободу. Мы обязательно победим, ведь правда - за нами, и мы сильны духом».

Одним из доказательств стойкости нации можно считать появление подразделения полицейских-барабанщиц (создано по личной инициативе главы областной полиции Вячеслава Аброськина). Красота, гармония, слаженность, уверенность, чувство ритма - в них есть всё то, что делает нас по-настоящему Свободными. Всё то, за что мы боремся с врагом, лишённым этой самой Свободы.

«Школьницей я мечтала играть именно на барабанах, - уверяет Регина. - И лишь став следователем и переехав в Мариуполь, сумела воплотить в жизнь детскую мечту».

В течение двух месяцев дважды в неделю по два часа 25 девушек-правоохранителей (работают следователями, криминалистами, инспекторами превентивной деятельности - от старшего лейтенанта до майора) в свободное от работы время учились маршировать и барабанить. А потом были первые выступления - в Мариуполе, в Краматорске. В специально пошитой форме, созданной, кстати, по эскизам Регины.

«Это - потрясающая эмоциональная разрядка, - делится она подробностями «работы» в музыкальном подразделении. - В нашем «барабанном коллективе» мы говорим не о преступлениях, а о музыке, о моде, о чём-то таком, что поднимает настроение. Как, надеюсь, мы - своими выступлениями. Кстати, известны случаи, когда игрой на барабанах лечат людей. Уверена, что и наше подразделение является своеобразным лекарем, врачующим души земляков, измученных войной».

Андрей КРИВЦУН.