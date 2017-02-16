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В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы

16.02.2017 14:52
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В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы

Госпродпотребслужба Украины зафиксировала вспышку африканской чумы свиней в Черниговской области, сообщает replyua.net со ссылкой на ведомство. Как стало известно, была зафиксирована гибель трех свиней в Бобровицадве, в ООО «Свитанок». Лабораторные исследование показали наличие вируса африканской чумы у скота. 

В сообщении говорится о том, что были отобраны и исследованы пробы биоматериала в Киеве, в Государственном научно-исследовательском институте по ветеринарно-санитарной экспертизе и лабораторной диагностике. 15 февраля во всех пробах биоматериала специалистами был обнаружен вирус АЧС. ООО «Свитанок» - довольно большое предприятие, где содержится около четырехсот голов свиней. В настоящий момент в этом районе начались мероприятия по локализации и дальнейшему недопущению распространения возбудителя опасного заболевания в другие зоны. 

Напомним, что поголовье свиней в нашей стране продолжает сокращаться, и сейчас оно достигает исторического минимума. Две недели назад, согласно последней информации, в Украине поголовье свиней составляло всего 6,3 миллиона, и это на полпроцента меньше предыдущего антирекорда, который был установлен ровно двенадцать лет назад. 

 

Источник: replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, африканская чума, Черниговская область, вспышка
 
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