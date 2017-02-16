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Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине

16.02.2017 11:18
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Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине

Основное внимание сторон будет сосредоточено на боях около Авдеевки, однако реального прорыва от встречи ждать не стоит 

Об это пишет «Сегодня».

После заявлений Трампа, который потребовал от России деэскалации ситуации на Донбассе и возвращения Крыма, к предстоящей встрече глав МИД «нормандской четверки» приковано особое внимание. Основными темами переговоров станут ситуация в Авдеевке и отвод вооружений.

Впрочем, эксперты не склонны преувеличивать значение очередной встречи четверки.

Политолог Владимир Фесенко предупреждает, что ожидать конкретных результатов не стоит. «Во-первых, во Франции приближаются президентские выборы, им сейчас не до нас. Во-вторых, появился новый министр иностранных дел в Германии Зигмар Габриэль, который будет только входить в курс дела», — заявил эксперт.

Президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий называет предстоящую встречу «сверкой часов и мнений», а сам формат устаревшим. «Для того чтобы достичь результата, нужно постоянно вырабатывать новые решения. В этом случае может помочь расширение формата и включение в него, например, США или Великобритании», — говорит Хандогий.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, нормандская четверка
 
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