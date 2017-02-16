- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- В Украине задержали российского шпиона17:00
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ15:50
- Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла15:25
- В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы14:52
- Расстрел Майдана: выяснилось, где находилась главная база титушек14:45
- Порошенко срочно собирает СНБО14:35
Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает телеканал 112 Украина.
"2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей", - сказал Шкиряк.
Теги: Одноклассники.ру, ВКонтакте, Зорян Шкиряк, блокирование
- Должников на "Одноклассниках" и "В контакте" стали ловить на "живца"
- «Одноклассники» идут в регионы России
- 1 февраля в Украине закрывают "Однокласники" и "ВКонтакте"
- "Черная риэлторша" убивала своих двойников из "Одноклассников"
- Прячьте ваши денежки: "Одноклассники" и "ВКонтакте" становятся все опаснее
- БЮТ рассказал о закрытии "Одноклассников" и "ВКонтакте"
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- В Украине задержали российского шпиона17:00
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Ученые обнаружили на Земле седьмой континент16:30
- Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала16:24
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Астрофизики уверяют, что черные дыры могут сдерживать свой «аппетит»16:10
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)