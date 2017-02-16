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Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети

16.02.2017 16:40
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Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает телеканал 112 Украина.
"2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей", - сказал Шкиряк.



Теги: Одноклассники.ру, ВКонтакте, Зорян Шкиряк, блокирование
 
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