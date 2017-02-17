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Британский премьер намерена вместе с Францией продолжить давление на Россию из-за войны на Донбассе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается получить поддержку от французского премьера Бернара Казнева в вопросе давления на Россию из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro, новость передает 112.ua.
В статье отмечается, что Мэй уверена в достижении единого с Францией мнения в необходимости продолжения политического давления на Россию за сложившуюся ситуацию на востоке Украины.британский премьер подчеркнула, что Лондон продолжит сотрудничество с Парижем в ООН по урегулированию конфликта в Сирии. При этом Мэй напомнила, что Франция и Великобритания готовят проект резолюции Совбеза ООН по применению химического оружия в Сирии.
Уточняется, что Казнев посетит Лондон в пятницу, 17 февраля.
Ранее Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, премьер-министр, Великобритания, война, боевики
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