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Британский премьер намерена вместе с Францией продолжить давление на Россию из-за войны на Донбассе

17.02.2017 08:06
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Британский премьер намерена вместе с Францией продолжить давление на Россию из-за войны на Донбассе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается получить поддержку от французского премьера Бернара Казнева в вопросе давления на Россию из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro, новость передает 112.ua.

 В статье отмечается, что Мэй уверена в достижении единого с Францией мнения в необходимости продолжения политического давления на Россию за сложившуюся ситуацию на востоке Украины.британский премьер подчеркнула, что Лондон продолжит сотрудничество с Парижем в ООН по урегулированию конфликта в Сирии. При этом Мэй напомнила, что Франция и Великобритания готовят проект резолюции Совбеза ООН по применению химического оружия в Сирии.

 Уточняется, что Казнев посетит Лондон в пятницу, 17 февраля.

Ранее Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, премьер-министр, Великобритания, война, боевики
 
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