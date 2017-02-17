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Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
Министр социальной политики Андрей Рева в "Вечернем прайме" на "112 Украина" рассказал о перспективах выплаты пенсий работающим пенсионерам. По его словам, государству необходимо должным образом урегулировать нормы законодательства в данной сфере.
"Речь идет о том, что у нас пенсионеры разные и работники разные. И когда мы говорим о пенсионном обеспечении, человек никогда бы не работал, если бы у него была достойная пенсия. Итак, если он работает министром, генпрокурором или кем-то другим, заработные платы у них не такие, как у простых граждан. Соответственно и пенсионное обеспечение и размеры пенсий другие. Возникает вопрос, мы достигаем пенсионного возраста, нужно ли нам, если мы продолжаем работать, платить пенсию? Я, как министр, думаю, что, наверное, нужно четко ставить перед нами вопросы, или ты идешь на пенсию и освобождаешь место, или ты работаешь, получаешь заработную плату, тогда не получаешь пенсию. Это законно, и я считаю, что это социально справедливо. Если мы говорим о всех других людях, которые имеют невысокую пенсию, на которую достойно прожить нельзя, то, наверное, ставить вопрос, что их кто-то лишит пенсии или зарплаты, неправильно. Поэтому эти нормы должны быть урегулированы законом, чтобы не возникало вопроса. Все, что люди заработали, они должны получить", - заявил Рева.
Накануне вице-премьер Павел Розенко заявил, что правительство не будет ограничивать права работающих пенсионеров.
Также министр соцполитики Андрей Рева прогнозировал, что законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в парламент уже нынешней весной.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, министр, зарплата, Андрей Kishe, пенсии
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