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Экс-премьер Яценюк сменил имидж (ФОТО)
17.02.2017 22:43
Лидер украинской партии «Народний фронт» Арсений Яценюк кардинально изменил свою внешность, чем необычайно удивил окружающих.
Украинские издания отмечают, что экс-премьер отрастил бороду, чем добавил своему образу некоей брутальности.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, премьер-министр, Арсений Яценюк, имидж
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