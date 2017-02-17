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Экс-регионалу Ефремову продлили арест до 15 марта
В пятницу, 17 февраля, апелляционный суд Киева перенес заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 15 марта 2017 года. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко, пишет сайт news.liga.net.
"Да, он будет находиться под арестом до15 марта, были затребованы определенные документы", - сказал Солодко.
Ранее адвокаты Ефремова подали апелляцию на арест своего подзащитного. Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства. Причина - срок обжалования данного решения истек несколько месяцев назад.
По информации канала 112 Украина, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали, чтобы прокуроры предоставили оригиналы документов, подчеркивая, что в них якобы нет доказательств преступлений.
По мнению прокуроров, проведение заседания нецелесообразным, поскольку Ефремову четыре раза продлевали арест.
Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУзакрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.
4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, арест, Александр Cеров, март
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