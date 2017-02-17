Экс-регионалу Ефремову продлили арест до 15 марта

17.02.2017 15:32

В пятницу, 17 февраля, апелляционный суд Киева перенес заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 15 марта 2017 года. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко, пишет сайт news.liga.net.

"Да, он будет находиться под арестом до15 марта, были затребованы определенные документы", - сказал Солодко.

Ранее адвокаты Ефремова подали апелляцию на арест своего подзащитного. Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства. Причина - срок обжалования данного решения истек несколько месяцев назад.

По информации канала 112 Украина, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали, чтобы прокуроры предоставили оригиналы документов, подчеркивая, что в них якобы нет доказательств преступлений.

По мнению прокуроров, проведение заседания нецелесообразным, поскольку Ефремову четыре раза продлевали арест.

9 февраля сообщалось, что Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будет находиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи.

30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.