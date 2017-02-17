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Курс валют на 17 февраля: доллар стал дешевле, а евро дороже
17.02.2017 08:51
НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 17 февраля.
Официальный курс гривни к доллару составляет 26,98 грн. Гривна укрепилась на одну копейку.
Официальный курс гривни к евро равен 28,74 грн. Украинская валюта, наоборот, потеряла сразу 25 копеек.
Кроме того, десять российских рублей подешевели на 3 копейки до 4,72 грн. Днем ранее, 16 февраля, российская валюта достигла самого высокого уровня с начала года, 4,75 грн за 10 рублей.
Фото: uapress.info/
Теги: Украина, Донбасс, доллар, гривня, курс валют
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