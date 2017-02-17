Курс валют на 17 февраля: доллар стал дешевле, а евро дороже

17.02.2017 08:51

НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 17 февраля.

Официальный курс гривни к доллару составляет 26,98 грн. Гривна укрепилась на одну копейку.

Официальный курс гривни к евро равен 28,74 грн. Украинская валюта, наоборот, потеряла сразу 25 копеек.

Кроме того, десять российских рублей подешевели на 3 копейки до 4,72 грн. Днем ранее, 16 февраля, российская валюта достигла самого высокого уровня с начала года, 4,75 грн за 10 рублей.

