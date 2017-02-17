Погода в Украине 17 февраля: преимущественно без осадков

17.02.2017 09:48

Температура воздуха днем в стране от 0 до +2 градусов; ночные показатели будут -4...-6 . Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до +2, ночью -6...-8.

На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до +2, ночью -6...-8.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -2...-4, ночью -16...-18.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +2...+4, ночью -4...-6.

В западной части местами осадки - снег с дождем. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -4...-6.