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Погода в Украине 17 февраля: преимущественно без осадков
17.02.2017 09:48
Температура воздуха днем в стране от 0 до +2 градусов; ночные показатели будут -4...-6 . Ветер западного направления 5-10 м/с.
В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до +2, ночью -6...-8.
На севере Украины без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до +2, ночью -6...-8.
В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -2...-4, ночью -16...-18.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +2...+4, ночью -4...-6.
В западной части местами осадки - снег с дождем. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -4...-6.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
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