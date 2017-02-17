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Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные

17.02.2017 11:17
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Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные

Государственная пограничная служба Украины на административной границе с временно оккупированным Крымом зафиксировали повышение активности вооруженных сил Российской Федерации вблизи административной границы, сообщает "Интерфакс".

В частности, как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российские вертолеты, которые совершали полеты вдоль админграницы без ее пересечения.

Также пограничники зафиксировали на временно оккупированной территории полуострова аэростат типа "Рысь", которых был поднят с целью видеонаблюдения.

Кроме того, вблизи административной границы пограничники наблюдали незначительные перемещения российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ.

Про данные изменения в обстановке проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.


Фото: vlada.io/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, граница, военные, активность
 
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