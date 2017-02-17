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Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные
Государственная пограничная служба Украины на административной границе с временно оккупированным Крымом зафиксировали повышение активности вооруженных сил Российской Федерации вблизи административной границы, сообщает "Интерфакс".
В частности, как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российские вертолеты, которые совершали полеты вдоль админграницы без ее пересечения.
Также пограничники зафиксировали на временно оккупированной территории полуострова аэростат типа "Рысь", которых был поднят с целью видеонаблюдения.
Кроме того, вблизи административной границы пограничники наблюдали незначительные перемещения российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ.
Про данные изменения в обстановке проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.
Фото: vlada.io/
Теги: Россия, Донбасс, Крым, граница, военные, активность
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