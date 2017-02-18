"Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)

18.02.2017 07:35

Выступление Елены Пидгрушной вызвало бурную эмоциональную реакцию у журналиста Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ", передает styler.rbc.ua.

"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - сказал Губерниев. "Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор