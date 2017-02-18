Главная / Новости / Украина / "Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- "Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)07:35
- Пенсионная реформа в Украине: чего ожидать украинцам или Больше вопросов, чем ответов (ИНФОГРАФИКА)07:28
- Порошенко поручил Кабмину разработать механизм блокирования сайтов22:55
- Экс-премьер Яценюк сменил имидж (ФОТО)22:43
- В 2024 году украинские пенсионеры смогут вздохнуть свободно - Пенсионный фонд станет бездефицитным22:17
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб18:59
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
- Экс-регионалу Ефремову продлили арест до 15 марта15:32
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
"Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)
18.02.2017 07:35
Выступление Елены Пидгрушной вызвало бурную эмоциональную реакцию у журналиста Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ", передает styler.rbc.ua.
"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - сказал Губерниев. "Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Украина, Донбасс, победа, биатлон, Елена Бережная
Читайте также:
- Известный режиссер о битве Украины с Россией: "Единственный способ победить в этой войне - это делать прорывы"
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Кличко реанимирует "УДАР" и уходит от Порошенко
- "Золотые" ребята, предъявите дневники
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Войну нельзя выиграть с помощью армии до тех пор, пока ваш противник не разбит или Когда закончится конфликт на Донбассе
- Вчера боевики вели интенсивный огонь на всех направлениях донбасского фронта07:24
- Полная изоляция приблизит сроки освобождения Донбасса - Турчинов выступает за радикальные меры07:17
- Для сохранения своей жизни главарю "ДНР" Захарченко нужно явиться в правоохранительные органы с повинной - народный депутат 22:33
- ОБСЕ не имеет возможности проверить места хранения вооружения по обе стороны на Донбассе21:26
- Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма21:16
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- "Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)07:35
- Пенсионная реформа в Украине: чего ожидать украинцам или Больше вопросов, чем ответов (ИНФОГРАФИКА)07:28
- Вчера боевики вели интенсивный огонь на всех направлениях донбасского фронта07:24
- Полная изоляция приблизит сроки освобождения Донбасса - Турчинов выступает за радикальные меры07:17
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
- Порошенко поручил Кабмину разработать механизм блокирования сайтов22:55
- Экс-премьер Яценюк сменил имидж (ФОТО)22:43
- Для сохранения своей жизни главарю "ДНР" Захарченко нужно явиться в правоохранительные органы с повинной - народный депутат 22:33
- В 2024 году украинские пенсионеры смогут вздохнуть свободно - Пенсионный фонд станет бездефицитным22:17
- Почему сотрудники Силиконовой долины отдают своих детей в школы без компьютеров 22:01
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами
- Тысячи украинцев могут отрезать от мобильной связи