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"Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)

18.02.2017 07:35
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"Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)

Выступление Елены Пидгрушной вызвало бурную эмоциональную реакцию у журналиста Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной, которая на последних метрах обошла француженку Дори-Абер и чешку Габриэлу Коукалову. Реацкия журналиста прозвучала в эфире канала "Матч ТВ", передает styler.rbc.ua.

"Для Украины эта медаль станет подарком судьбы. Казалось, что Пидгрушная выглядит, так скажем, меньшим фаворитом. Но это биатлон и это спорт", - сказал Губерниев. "Лена! Что ты делаешь?! Какая молодец Пидгрушная! Ай, да украинки, ай, да молодцы!", - отметил комментатор


Фото: https://styler.rbc.ua/

Теги: Украина, Донбасс, победа, биатлон, Елена Бережная
 
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