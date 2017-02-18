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Пенсионная реформа в Украине: чего ожидать украинцам или Больше вопросов, чем ответов (ИНФОГРАФИКА)
В этом году Кабинет министров анонсировал масштабную пенсионную реформу в Украине. Реформа предусмотрена меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), который на данный момент все еще согласовывается. Представители правительства вместе с международными экспертами создали рабочую группу по разработке реформы. Главная цель – сократить дефицит Пенсионного Фонда (ПФ), и со временем увеличить пенсионные выплаты. Сайт "Сегодня" выяснил, как грядущие нововведения могут изменить жизнь украинцев.
Как заявляет премьер-министр Владимир Гройсман, повышать пенсионный возраст украинская власть пока не собирается. Хотя, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, на такой мере настаивает МВФ.
В то же время большинство экспертов сходятся во мнении, что рано или поздно на этот шаг придется пойти. Арифметика простая: сейчас 10 работающих содержат 11 пенсионеров, если ситуацию не изменить – уже через несколько лет 10 украинцев своими налогами будут обеспечивать уже 15 пенсионеров. Население стареет не только в Украине, но и во всей Европе.
Если повышать ежегодно пенсионный возраст на полгода, рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, количество пенсионеров в Украине сократится на один миллион, при этом увеличится число работающих.
Сейчас у нас работает солидарная система, проще говоря, работающие украинцы содержат сограждан на "заслуженном отдыхе". Дефицит системы – более 140 миллиардов гривен. Это та "дыра", которая возникла после распределения всех собранных "пенсионных" налогов (так называемый социальных взносов) между пенсионерами.
Дефицит компенсируют из государственного бюджета. При этом рост "дыры" прогнозировали еще в конце 2015-го. Тогда правительство приняло решение вместо 37% собирать с зарплат украинцев на пенсии всего 22%. Дефицит резко (практически на 40 миллиардов) вырос в 2016-м.
Но пенсии будут платить в любом случае, заявляют в Пенсионном Фонде. Правда, в условиях большого дефицита, обеспечить украинцев достойными пенсиями не удастся.
Согласно действующему законодательству, пенсии увеличивают на уровень инфляции в мае и декабре каждого года. В этом году инфляция заложена на уровне 8,1%, а пенсии вырастут на 10,1%. Отдельным категориям пенсионеров обещают "осовременить" пенсии на 300 гривен.
Сейчас главная задача реформы – сократить дефицит солидарной системы, только после этого появится возможность существенно повысить выплаты. В правительстве обещают, что реформа сделает "пенсионную систему справедливой". Однако, судя по утвержденному бюджету ПФ на этот год, кардинально размер пенсии для украинцев в 2017-м не изменится.
Как же будут сокращать дефицит, если пенсионный возраст не увеличат?
Есть несколько возможных решений, которые уже анонсируют в Кабмине. Например, запретить пенсионерам работать (или работаешь, или получаешь пенсию). Также в Минсоцполоитике опубликовали предложение разрешить покупать недостающий стаж (по 704 гривни за месяц). Спустя несколько часов публикацию с сайта ведомства удалили.
Кроме того, из 16 миллионов работающих украинцев взносы в Пенсионный фонд платят только 10 миллионов человек. Остальные (аграрии, работники сферы услуг и так далее) имеют право не платить. Зампредседателя ПФ Николай Шамбир отметил, что в Украине могут обязать платить взносы на пенсию всех работающих.
По словам Андрея Ревы, полностью ликвидировать дефицит ПФ можно к 2024 году.
На данный момент накопительный уровень системы все еще остается под вопросом. В ПФ говорят, что в этом году запустить его точно не удастся. А в Минсоцполитике напоминают: по закону накопительный уровень заработает после того, как будет ликвидирован дефицит солидарной системы.
Если введут накопительный уровень, придется платить два налога на пенсию?
Да, пополнять накопительный уровень будут отдельным налогом. То есть, как и сейчас, 22% с зарплаты придется отдавать в солидарную систему, еще несколько процентов – в накопительную. В одном из законопроектов о пенсионной реформе предполагалось, что всем украинцам младше 35 лет придется дополнительно платить 2% от зарплаты на персональные пенсионные счета в 2017 году, а в 2022-м – 7%.
Деньги должны аккумулироваться до достижения пенсионного возраста. То есть к 60 годам, если запустят накопительный уровень, украинцы смогут получать две пенсии. Тех, кто уже вышел на пенсию, накопительный уровень не коснется.
А какие гарантии того, что пенсионный фонд не обанкротится и сбережения не "сгорят"?
Как говорит Андрей Рева, таких гарантий нет. Эксперты поясняют: накопительный уровень "правильно" работает в странах с развитой экономикой, где уровень инфляции может колебаться в пределах нескольких процентов. У нас же за последние три года цены, по данным НБУ, выросли на 80%. То есть для того, чтобы сбережения не "съела" инфляция, с 2014-го накопительный фонд должен был приумножить сбережения в 1,8 раза. Это, уверен Рева, практически невозможно.
Что же делать?
Собирать на пенсию нужно смолоду, уверен учредитель тренинг-центра "Cashflow Ukraine" Алексей Половинкин. Украинцам нельзя инвестировать деньги в частные пенсионный фонды за границей, где эта система работает уже десятки лет. Но можно собирать на пенсию в украинском негосударственном пенсионном фонде.
Эксперты советуют покупать валюту разных стран, открывать депозиты в банках суммой до 200 тысяч гривен (именно столько, в случае закрытия банка, вернет Фонд гарантирования вкладов) и, если есть такая возможность, покупать недвижимость.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Украина, Донбасс, украинцы, пенсионная реформа, пенсии
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