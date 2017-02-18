Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода в Украине на сегодня, 18 февраля: дожди со снегом, температура до +7

18.02.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода в Украине на сегодня, 18 февраля: дожди со снегом, температура до +7

В субботу, 18 февраля, на большей территории Украины прогнозируются дожди со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Исключения составят Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Здесь ожидается переменно облачная погода, без осадков. 

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и востоке - от +1 до +4, на юге - от +4 до +7 градусов.

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем составит от 1 до +3 градусов.


Фото: galdrarun.com/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх