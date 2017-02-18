Погода в Украине на сегодня, 18 февраля: дожди со снегом, температура до +7

18.02.2017 10:10

В субботу, 18 февраля, на большей территории Украины прогнозируются дожди со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Исключения составят Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Здесь ожидается переменно облачная погода, без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и востоке - от +1 до +4, на юге - от +4 до +7 градусов.

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем составит от 1 до +3 градусов.