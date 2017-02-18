Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"

18.02.2017 18:15

Президент Украины Петр Порошенко готовит заявление в ответ на указ президента страны-агрессора Владимира Путина о признании действительными "документов", которые выдают в оккупированных районах Донбасса, сообщает LIGA.net.



"Мы слышали об этом. Президент отреагирует сразу после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом", - сказали в окружении президента.



Напомним, сегодня стало известно, что Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные оккупационными "властями" ОРДЛО. Путин подписал соответствующий указ.