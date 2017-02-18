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Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
18.02.2017 18:15
Президент Украины Петр Порошенко готовит заявление в ответ на указ президента страны-агрессора Владимира Путина о признании действительными "документов", которые выдают в оккупированных районах Донбасса, сообщает LIGA.net.
"Мы слышали об этом. Президент отреагирует сразу после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом", - сказали в окружении президента.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные оккупационными "властями" ОРДЛО. Путин подписал соответствующий указ.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Путин, документы, указ, заяц, ДНР, ЛНР, Порошенко
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