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Сегодня в Мюнхене пройдет встреча глав МИД «нормандской четверки»
Сегодня на полях Мюнхенской встречи состоится встреча глав МИД «нормандской четверки», сообщают СМИ.
Представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил: «Министр иностранных дел пригласил французского, российского и украинского коллег для встречи в „нормандском формате“, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности».
Также, он отметил, что речь на встрече в первую очередь пойдет о прекращении огня в районе Авдеевки, об отводе войск и тяжелых вооружений от линии разграничения.
Кроме того, стороны обсудят следующие шаги по выполнению Минских договоренностей.
Однако, глава МИД Укрины Павел Климкин не возлагает особых надежд на данную встречу. Он планирует поднять вопрос «дорожной карты», о разработке которой было договорено во время визита в Берлин Петра Порошенко осенью прошлого года. По словам Климкина, у украинской стороны есть четкая логика последовательности шагов и гарантий, которую российский министр Сергей Лавров отказался обсуждать на предыдущей встрече «нормандской встречи».
Фото: www.euroburo.ru
Теги: Донбасс, Мюнхен, встреча, нормандская четверка
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