Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко

18.02.2017 20:05

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов, сообщает "Интерфакс".

"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал П.Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.