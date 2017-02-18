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Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко
18.02.2017 20:05
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов, сообщает "Интерфакс".
"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал П.Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.
Фото: interfax.com.ua/
Теги: Украина, США, Донбасс, Мюнхен, встреча, приоритет, Пабло Неруда, Порошенко
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