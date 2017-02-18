В Харькове из-за блокады Донбасса произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

18.02.2017 07:56

В пятницу вечером в Харькове произошла перестрелка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами "Восточного корпуса", сообщает tsn.ua со ссылкой на главного редактора местного издания Newsroom Павла Федосенко, передает inforesist.org.

По словам П.Федосенко, вооруженный конфликт произошел в Алексеевке, в спальном районе Харькова. "В результате стрельбы ранения получил водитель "Восточного корпуса" Игорь Пушкарев. У него серьезные ранения живота и грудной клетки, рассказал директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко", — говорится в сообщении.

После перестрелки люди в камуфляжной форме — по предварительной информации бойцы "Донбасса", забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским и сотрудникам КОРДа.

По словам лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева, перестрелка возникла из-за конфликта по поводу блокады поставок угля на Донбассе. Известно, что "Восточный корпус" не поддержал блокаду.

Местное издание Newsroom сообщает другие версии причин возникновения конфликта. По информации журналистов, по одной из версий, перестрелка произошла после того, как активисты "Восточного корпуса" пытались взять штурмом офис ветеранов АТО на Стадионном проезде. По другой версии, активисты приехали на Стадионный проезд, поскольку им сообщили, что там находятся вооруженные люди в камуфляже.

Позже в полиции сообщили подробности:

Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия. Для установления обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие. Сейчас осмотр места происшествия продолжается.