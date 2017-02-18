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В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни

18.02.2017 12:59
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В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни

Марш памяти Героев Небесной сотни завершился панихидой и возложением цветов к Мемориалу памяти, установленному на ул.Институтской.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в мероприятии приняли участие до 500 человек. Они прошли маршем от Европейской площади через Майдан Независимости и Алею Небесной сотни. Люди несли цветы, лампадки и фотографии погибших участников Революции достоинства.

Возле Мемориала память погибших почтили минутой молчания, а после панихиды возложили цветы.

Правопорядок в центре Киева в субботу обеспечивает большое количество сотрудников полиции и Национальной гвардии, сообщает "Интерфакс".


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Киев, память, маршрут, Небесная сотня
 
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