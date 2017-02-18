Последние новости раздела
- В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни12:59
- СБУ обнародовала архивные документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине12:44
- Те. кто считает, что от Донбасса нужно избавиться, для меня враги и сепаратисты - Тука12:37
- Сегодня в Киеве начинаются мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни11:33
- Сегодня в Мюнхене пройдет встреча глав МИД «нормандской четверки»11:26
- Меркель выступила за продолжение действия "нормандского формата" для прекращения огня на Донбассе11:14
- Украинский фильм завоевал гран-при на Берлинском фестивале (ВИДЕО)10:36
- Погода в Украине на сегодня, 18 февраля: дожди со снегом, температура до +710:10
- Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)09:12
- НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг08:44
В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни
18.02.2017 12:59
Марш памяти Героев Небесной сотни завершился панихидой и возложением цветов к Мемориалу памяти, установленному на ул.Институтской.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в мероприятии приняли участие до 500 человек. Они прошли маршем от Европейской площади через Майдан Независимости и Алею Небесной сотни. Люди несли цветы, лампадки и фотографии погибших участников Революции достоинства.
Возле Мемориала память погибших почтили минутой молчания, а после панихиды возложили цветы.
Правопорядок в центре Киева в субботу обеспечивает большое количество сотрудников полиции и Национальной гвардии, сообщает "Интерфакс".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Киев, память, маршрут, Небесная сотня
Читайте также:
- Родные погибших под Иловайском соберутся в Киеве, чтобы почтить память своих героев
- На Евромайдан приезжают туристы, чтобы сфотографироваться с аборигенами
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- В УПЦ Московского патриархата объяснили, почему Онуфрий не почтил память бойцов АТО
- В Киеве почтили память Немцова (ВИДЕО)
- Под посольством Франции в Киеве почтили память жертв терактов (ВИДЕО)
- В оккупированном Новоазовске появились проблемы с обеспечением хлебом13:46
- 18 февраля 2015 украинские войска отступили из Дебальцево (ФОТО)13:21
- США намерены "привлекать Россию к ответственности" за войну на Донбассе13:14
- За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов повреждены более 20 домов, ранены местные жители (ФОТО)13:07
- Те. кто считает, что от Донбасса нужно избавиться, для меня враги и сепаратисты - Тука12:37
- В фейковой "ДНР" составили список своих "врагов"12:26
- Боевики "поливают" ДНРовскую Ясиноватую огнем из Макеевки12:15
- В оккупированном Донецке прошла постановочная акция "против Порошенко и хунты"12:08
- Горловский депутат Крикуленко ("Беня") сложил полномочия в " парламенте ДНР"11:58
- В Волновахском районе во время обстрела получили ранения два человека11:19
- В оккупированном Новоазовске появились проблемы с обеспечением хлебом13:46
- Стали известны цены новых флагманов Samsung в Украине13:30
- 18 февраля 2015 украинские войска отступили из Дебальцево (ФОТО)13:21
- США намерены "привлекать Россию к ответственности" за войну на Донбассе13:14
- За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов повреждены более 20 домов, ранены местные жители (ФОТО)13:07
- В Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни12:59
- СБУ обнародовала архивные документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине12:44
- Те. кто считает, что от Донбасса нужно избавиться, для меня враги и сепаратисты - Тука12:37
- В фейковой "ДНР" составили список своих "врагов"12:26
- Боевики "поливают" ДНРовскую Ясиноватую огнем из Макеевки12:15
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО