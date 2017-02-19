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Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию

19.02.2017 08:27
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Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на в Луганской области представителя НВФ*, который возвращался на временно неподконтрольную территорию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Правоохранители получили информацию, что один из боевиков, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ЛНР", прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию. Сотрудники спецслужбы установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская". По словам боевика, он в составе террористической группировки "ЛНР" нес дежурство на блокпостах, где с оружием в руках незаконно проверял транспорт граждан», – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина прибыл на подконтрольную территорию для оформления пенсии, после чего собирался вернуться в «ЛНР».
Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия..

Источник Донецкие новости



Теги: Украина, Донбасс, боевик, ЛНР, пенсии
 
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