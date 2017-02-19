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Более 6000 полицейских охраняют правопорядок в центре Киева

19.02.2017 18:20
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Более 6000 полицейских охраняют правопорядок в центре Киева

В целях обеспечения общественного порядка и должной безопасности во время массовых мероприятий, что посвящены памяти Героев Небесной Сотни, в центре Киева задействованы 6500 стражей порядка и установлены специальные фильтрационные КПП.

Особенно усиленно правоохранители патрулируют непосредственно на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади.

По информации из собственных источников tribun.com.ua - в центре города людей достаточно мало, полиция проверяет на наличие запрещенных предметов: оружие (в том числе холодное), биты, палки и другие вещи, что могут быть использованы в целях возможных провокаций. На данный момент у одного из участников массовых мероприятий был обнаружен травматический пистолет, однако, с разрешением на его ношение.

В целом, ситуация в центре города спокойная. Полиция призывает не нарушать общественного порядка и соблюдать законодательство: с уважением относиться друг к другу и вести себя цивилизованно, а также способствовать правоохранителям при выполнении их обязанностей по охране правопорядка.

Источник tribun.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, Небесная сотня
 
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