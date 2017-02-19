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Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
У Украины появился шанс очень больно ответить Кремлю на пощечину России в виде признания паспортов "ДНР" и "ЛНР", ведь фактическая легализация "документов" была осуществлена с единственной целью - задеть Украину и мировое сообщество наглым поступком.
При этом Украина может устроить адекватный и жесткий ответ Кремлю на фоне этой провокации, официально признав Ичкерию независимым от РФ государством, которое оккупировано российскими военными. Об этом заявила боец чеченского батальона АТО Амина Окуева на собственной странице в социальной сети. Пойдя на этот шаг Украина нанесет серьезный, адекватный и крайне болезненный удар по России на международной арене. Указанный шаг станет абсолютно справедливым по всем международным нормам, ведь Россия сама подписала Хасавюртовские соглашения 1996 года и теперь Киев может воспользоваться, и нанести ответный удар по Путину:
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО
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