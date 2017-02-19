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Для новой администрации США Украина — в приоритете
19.02.2017 08:11
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов. Об этом он сказал по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, передает 112 с ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал президент Украины.
Теги: Украина, США, Донбасс, приоритет
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