Для новой администрации США Украина — в приоритете

19.02.2017 08:11

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов. Об этом он сказал по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, передает 112 с ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал президент Украины.