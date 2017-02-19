Физика, химия, биология, география исчезнут, прервратившись в «Человек и природа»

19.02.2017 17:57

В Минобразования предложили объединить шесть дисциплин в один предмет. Он будет называться "Человек и природа" с общим объемом преподавания 3 часа в неделю.

Соответствующее письмо направлено в профильный комитет Верховной Рады. Комитет, в свою очередь, передал этот документ в Национальную академию наук Украины, пишут Вести.

В документе предлагается также объединить алгебру и геометрию в один предмет, который будет называться: "Математика".

Источник from-ua..