Гаджеты для «отматывания» счетчиков: виды, цена, ответственность

19.02.2017 17:00

Увеличение стоимости коммунальных услуг повлекло за собой значительное повышение интереса украинцев к приспособлениям, которые способствуют якобы уменьшению платежек за электричество, газ и воду. В Интернете наблюдается бум продаж таких гаджетов. Реализаторы подобных устройств уверяют, что имеют поставки «доработанных» счетчиков прямо с заводов. Поставщики услуг предупреждают: штраф за использование таких гаджетов можно выплачивать всю жизнь, сообщают «Вести»,

Одно из наиболее востребованных предложений – магниты, останавливающие газовые и водяные счетчики. Магниты предлагают сотни продавцов, а их стоимость в зависимости от мощности колеблется от 300 до 1500 грн.

Также можно даже приобрести готовый счетчик, «прошитый» под «взаимодействие» с магнитом. Его стоимость составит – 2500–3000 грн, притом, что «чистые» модели продают за 600–800 грн. «Дороже, потому что наш счетчик магнитом останавливается, а из магазина – нет. В наших идет модификация с завода (счетчик с металлическими деталями, которые реагируют на магнит). Также на заводе могут снять со счетчика магнитную защиту», – говорит продавец из Киева. По словам продавца Сергея из Прилук, корпус счетчика намагничиваться не будет, сам магнитик размером с 5-копеечную монету.

Как отметил экс-заместитель мэра Киева по коммунальным вопросам Александр Мазурчак, есть вероятность того, что такая покупка – кот в мешке, но он не исключает, что возможен и сговор продавцов «прошитых» счетчиков с коммунальщиками: «Я не исключаю, что счетчики могут перенастраивать бывшие работники служб, которые в теме. Может быть и сговор – если сотрудника, поверяющего счетчики, "купили" и он выдает сертификаты с печатями о прохождении поверки», – считает он.

У контролеров, добавил Мазурчак, существуют и другие способы выявить обман. «Достаточно приложить скрепку к счетчику. Если прилипнет, значит использовался магнит. Если в семье три человека, а расходуется 100 л воды в сутки – понятно, что счетчик работает неправильно», – отметил он.

Некоторые домохозяйки идут на другую хитрость. «Если мне не к спеху, я открываю кран, чтобы чуть капало, и подставляю кувшин-фильтр. Счетчик не реагирует, а мне литр воды минут за 20 набирается», – рассказала жительница Сум Виктория Степановна.

Наиболее защищенными считаются электросчетчики. «В современных моделях стоят датчики Холла и радиопомех, которые реагируют на попытки химичить с магнитами. Подносишь магнит – и счетчик превращается в "кирпич": разблокировать можно лишь в сервисном центре», – сообщили на одном из заводов, где производят счетчики.

Однако и защиту для электросчетчиков уже научились обходить. «Мы предлагаем прибор, который останавливает сам счетчик, а вы потом можете хоть сварочный аппарат подключить. У нас есть более 200 разновидностей, которые наши инженеры с энергетиками адаптировали под особенности почти всех электросчетчиков. Если счетчик потом снимают на поверку, то электромеханические вообще не показывают, что подключался наш прибор, а в электронных с памятью просто будет видно, что в момент подключения электропотребления не было», – уточнил продавец из Днепра. Стоимость таких «гаджетов» составляет от 3,8 тыс. грн до 29 тыс. грн.

Все же за использование таких устройств существует ответственность. «Это "незаконно действующее устройство", за которое существует админответственность. Если мы доказываем, что прибор останавливает счетчик, виновника наказываем на десятки и сотни тыс. грн. На современных счетчиках стоят серьезные механизмы защиты — не верьте, если говорят, что кто-то может бесследно "задавить" "мозги" счетчика», – уверен сотрудник дирекции по безопасности «Днепрооблэнерго» Леонид Мельников.

Попытки сэкономить таким способом могут превратить украинца в вечного должника, о чем свидетельствуют материалы судебного реестра. Неустойки, которые обычно выставляют махинаторам поставщики услуг, редко оказываются менее 10 тыс. грн. Так, 20 января ужгородский суд на 22 тыс. грн оштрафовал жителя Закарпатья, который установил магнит на электросчетчик.

А в Днепропетровской области контролеры обнаружили вмешательство в работу электросчетчика в одном из отельных комплексов. «Встроенный индикатор влияния постоянного магнитного поля моргает красным цветом, что подтверждает, что на счетчик влияли магнитом», – говорится в материалах дела. Хозяев базы отдыха оштрафовали на 83 тыс. грн.

Парламент уже начал рассмотрение законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за использование устройств, которые останавливают счетчики.

«Их используют некоторые энергоемкие предприятия: начиная от элитных детских садиков и заканчивая теплицами, религиозными структурами и даже судами. Но эти приборы генерируют высокочастотное излучение, которое влияет на здоровье людей. У нас есть заключения Института физиологии человека, что эти излучатели у людей могут вызывать раковые заболевания. Также в "Украэрорухе" мне подтвердили, что эти излучатели влияют на безопасность полетов – самолеты не могут садиться, вынуждены переходить на другие каналы связи. Поэтому за использование таких устройств мы предлагаем ввести уголовную ответственность», – подчеркнул народный депутат Яков Безбах.

Источник dnews.dn.ua