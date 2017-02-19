Истошные вопли "Трамп наш" из Кремля отзвучали - США снова враг номер один

19.02.2017 16:40

Политолог и экс-нардеп Тарас Черновол отметил, что власти Российской Федерации допустили ошибку, запустив мощный пропагандистский механизм в поддержку президента США Дональда Трампа.

В РФ неожиданно осознали, что выстроенная ими же доктрина "Трамп наш" была ошибкой, причем под эту доктрину у них был запущен мощный пропагандистский механизм. Почему опытные кремлевские пропагандисты не просчитали этот вариант, непонятно. Ведь то, что Трамп будет не пророссийским, а проамериканским, было очевидно изначально. Даже если говорить не о пропагандистах, а об официальных российских политтехнологах и политологах, то мышление их также заужено. Это психологический эффект, когда ты живешь в параллельном пространстве. Они же реально думают, что на них постоянно кто-то хочет напасть, что Украина якобы обстреливает Донбасс и так далее. В годы президентства Барака Обамы в РФ считали, что на Донбассе происходил российско-американский конфликт. Конечно, наивысшее руководство РФ знает правду, но остальные действительно готовы поверить во все выдумки Кремля. Они на самом деле считали, что при Обаме воевали на Донбассе не с Украиной, а с США. И будто тут были американские войска. Нам это сложно понять, так как мы живем в реальном мире. Мы можем ошибаться, делать какие-то глупости, но такого маразма, как в России, у нас не бывает.

Это работает только в психологически загрязненном обществе. К примеру, то же самое мы видим в Северной Корее. Там так же, как и в РФ, придумывают абсолютно абсурдные вещи, но население в них верит. Это можно назвать недоразвитостью общества, когда оно воспринимает все, что ему только не предложат. В отличие от телефонного разговора Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, о деталях беседы американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным практически ничего неизвестно. В России не могут спокойно пережить неоправданные ожидания от Трампа, так как не знают, что теперь делать дальше. Оказалось, что он не такой, как в РФ рассчитывали. В то же время нам тоже не нужно строить иллюзий – Трамп не будет проукраинским. Его интересуют только США. Россия хотела от Трампа то, чего он ей никогда не даст. Москва рассчитывала на биполярный мир, поровну разделенный на двоих.

При этом в Кремле не захотели жертвовать отношениями с Ираном и Китаем. Кстати, когда Порошенко поговорил с Трампом, нам сразу сообщили подробности. Когда же Путин созвонился с Трампом, прозвучали лишь какие-то комментарии, но ничего конкретного. Значит не все так гладко. Также нужно обратить внимание на отставку Флинна. Это был единственный 100-процентно пророссийский представитель команды Трампа. На него имелся компромат. В случае необходимости на него могли надавить. Хотя, мне кажется, там и давить не нужно было. И тут его достаточно жестко отправляют в отставку. Флинн не просто дискредитировал себя, он выпал из линии поведения всей команды. Пророссийская позиция Флинна не подходила команде Трампа и его попросили убраться. В России же пытаются заниматься неким самоуспокоением.

Периодически звучат заявления, что несмотря на все, Трамп будет "наш". В то же время в РФ начинаются разговоры, что Трамп оказался обманщиком, какой он нехороший. Россияне переходят к прямым оскорблениям президента США. Такие вещи типичны для страны, которая не ставит себе задач чего-либо достичь. Основную роль там играет пропагандистский эффект. И пока не поступит четкого указания сверху, каждый будет комментировать действия Трампа по-своему. Не исключено, что Москва вновь начнет раскручивать тему: США – наш враг.

Источник dialog.ua