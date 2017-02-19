Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На акции протеста под АП столкновения с полицией. ВИДЕО

19.02.2017 22:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На акции протеста под АП столкновения с полицией. ВИДЕО

Как сообщил нардеп Семен Семенченко столкновения возникли из-за того, что полиция не давала нардепам пройти по улице Институтской.

На место проведения акции под Администрацией президента в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса стянуты силы полиции, среди участников стало больше людей в камуфляже и балаклавах, между участниками и силовиками возникли столкновения, сообщает Украинская правда.

На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, который на вопрос журналистов о сути столкновений заявил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".

"Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил", - сказал Фацевич.
Как сообщил нардеп Семен Семенченко на месте события, столкновения возникли из-за того, что кордон правоохранителей не давал возможности нардепам пройти по улице Институтской.

Также на месте акции ОУН полиция установила заградительную сетку - элементы забора.

Сообщается, что за кордоном патрульной полиции есть представители Национальной гвардии.

Напомним, что что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и поехать присоединиться к блокаде Донбасса.

Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.

 

 

 

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Майдан, столкновения, Небесная сотня
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх