На акции протеста под АП столкновения с полицией. ВИДЕО

19.02.2017 22:30

Как сообщил нардеп Семен Семенченко столкновения возникли из-за того, что полиция не давала нардепам пройти по улице Институтской.

На место проведения акции под Администрацией президента в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса стянуты силы полиции, среди участников стало больше людей в камуфляже и балаклавах, между участниками и силовиками возникли столкновения, сообщает Украинская правда.

На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, который на вопрос журналистов о сути столкновений заявил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".

"Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил", - сказал Фацевич.

Как сообщил нардеп Семен Семенченко на месте события, столкновения возникли из-за того, что кордон правоохранителей не давал возможности нардепам пройти по улице Институтской.

Также на месте акции ОУН полиция установила заградительную сетку - элементы забора.

Сообщается, что за кордоном патрульной полиции есть представители Национальной гвардии.

Напомним, что что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и поехать присоединиться к блокаде Донбасса.

Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.

Источник korrespondent.net