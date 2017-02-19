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На акции протеста под АП столкновения с полицией. ВИДЕО
Как сообщил нардеп Семен Семенченко столкновения возникли из-за того, что полиция не давала нардепам пройти по улице Институтской.
На место проведения акции под Администрацией президента в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса стянуты силы полиции, среди участников стало больше людей в камуфляже и балаклавах, между участниками и силовиками возникли столкновения, сообщает Украинская правда.
На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, который на вопрос журналистов о сути столкновений заявил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".
"Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил", - сказал Фацевич.
Как сообщил нардеп Семен Семенченко на месте события, столкновения возникли из-за того, что кордон правоохранителей не давал возможности нардепам пройти по улице Институтской.
Также на месте акции ОУН полиция установила заградительную сетку - элементы забора.
Сообщается, что за кордоном патрульной полиции есть представители Национальной гвардии.
Напомним, что что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и поехать присоединиться к блокаде Донбасса.
Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Майдан, столкновения, Небесная сотня
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