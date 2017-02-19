Нові правила для водіїв: величезні штрафи, довідки і техогляд

19.02.2017 19:43

Народні депутати подали шість законопроектів, які можуть змінити життя водіїв.

Серед автомобільних реформ – медичні довідки, збільшення штрафів і технічний огляд, пише Autonews.

Штрафи за пияцтво

Планують збільшити штраф за водіння в нетверезому стані. На перший раз хочуть залишити 10 200 грн, але за рецидив суму хочуть збільшити в 5 разів (зараз 20 400 грн, пропонують підняти до 102 тис грн).

Меддовідки

Якщо законопроект приймуть – кожен водій буде зобов’язаний мати медичну довідку. У разі її відсутності – штраф 850 грн, а за підробку – 510 грн. Така довідка буде діяти до 1 року для пенсіонерів і тих, хто займається перевезенням людей або небезпечних вантажів, та 10 років для інших. Також хочуть змінити сам медогляд – розширити список лікарів перевіркою аналізів, включаючи кров на цукор, групу і резус, зору і вестибулярного апарату.

Штраф за їзду без прав

За водіння без посвідчення водія зараз штрафують на 510 грн. Депутати пропонують підняти суму до 17 тисяч гривень.

Техогляд

В листопаді 2019 року може бути знову введено технічний огляд (ТО) для некомерційних легкових автомобілів. Нові автомобілі можуть не проходити ТО перші чотири роки. Всі інші повинні отримувати довідку про проходження техогляду кожні 2 роки. За словами експерта Олега Назаренко, повернення ТО – це вимога Асоціації з Євросоюзом, але Кабмін зробив занадто жорсткі вимоги щодо екології, 60% українських авто не пройдуть ТО.

Источник from-ua.