Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО

19.02.2017 13:40

Агрессию со стороны Российской Федерации может остановить только Североатлантический альянс. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

«НАТО — единственный способ остановить российскую агрессию, очередные этапы которой с 2008 года знаменовались такими драматическим событиями, как агрессия на Грузию в 2008 году, как Смоленская трагедия в 2010 году, в которой погибли два президента и все военное руководство, и, наконец, агрессия в Украине», — сказал он.

В связи с этим он отметил необходимость, чтобы все европейские страны-члены НАТО по примеру Польши и Эстонии увеличили расходы на оборону до 2% от ВВП страны.

Тем временем бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что попытки «перезагрузить» отношения с Москвой ни к чему не приведут.

«Администрация президента США Дональда Трампа повторит путь предшественников, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Они пытались перезагрузить отношения с Россией, однако поняли, что россияне все равно не меняются», — сказал он.

Источник fakty.ua