- Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО13:40
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу12:50
- С двумя тайными пунктами: вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты12:30
- Українка звернулась до влади: як можна бути таким товстошкірим, таким безсердечним, цинічним, щоб під цими поглядами, ще й без сорому розвішавши по стінах портрети мертвих Героїв, творити беззаконня і корупцію, красти, брехати?11:42
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ11:20
- В СБУ озвучили дату готовящегося свержения Порошенко09:09
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Для новой администрации США Украина — в приоритете08:11
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО
Агрессию со стороны Российской Федерации может остановить только Североатлантический альянс. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.
«НАТО — единственный способ остановить российскую агрессию, очередные этапы которой с 2008 года знаменовались такими драматическим событиями, как агрессия на Грузию в 2008 году, как Смоленская трагедия в 2010 году, в которой погибли два президента и все военное руководство, и, наконец, агрессия в Украине», — сказал он.
В связи с этим он отметил необходимость, чтобы все европейские страны-члены НАТО по примеру Польши и Эстонии увеличили расходы на оборону до 2% от ВВП страны.
Тем временем бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что попытки «перезагрузить» отношения с Москвой ни к чему не приведут.
«Администрация президента США Дональда Трампа повторит путь предшественников, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Они пытались перезагрузить отношения с Россией, однако поняли, что россияне все равно не меняются», — сказал он.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Российская Федерация, НАТО
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу12:50
- Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина12:01
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ11:20
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер10:30
- По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града". 10:10
- «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»09:44
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Активисты хотят заблокировать мариупольское направление07:54
- "Донбасс" одержал пятую победу за сезон над «Дженералз»13:59
- Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО13:40
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу12:50
- С двумя тайными пунктами: вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты12:30
- Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина12:01
- Українка звернулась до влади: як можна бути таким товстошкірим, таким безсердечним, цинічним, щоб під цими поглядами, ще й без сорому розвішавши по стінах портрети мертвих Героїв, творити беззаконня і корупцію, красти, брехати?11:42
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ11:20
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер10:30
- По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града". 10:10
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ