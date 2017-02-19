С двумя тайными пунктами: вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты

19.02.2017 12:30

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", предполагающее введение блокировки сайтов. Указ был опубликован на сайте президента.

Кабмин за три месяца должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, ратифицированной законом от 7 сентября 2005 года № 2824-IV.

В них будет предусмотрено введение блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса).

Также будут установлены требования о предоставлении операторами и провайдерами телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентификации поставщиков услуг и маршрута, которым была передана информация.

В то же время правоохранители получат доступ к данным, необходимым для раскрытия преступления, на срок до 90 дней с возможностью продления этого срока до 3 лет.

Кроме того, должно быть предусмотрено введение действенного механизма использования в уголовном процессе доказательств в электронной форме, собранных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кабинету министров также поручено в трехмесячный срок подготовить с участием СБУ законодательные предложения по определению ограничительных мер в отношении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного/изготовленного субъектами хозяйствования государства-агрессора, и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Нацбанк должен будет разработать механизм прекращения функционирования в Украине электронных платежных систем субъектов государства-агрессора.

Также решение СНБО от 29 декабря 2016 содержит два тайных пункта.

Источник from-ua.com