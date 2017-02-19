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Співочий священник з «Голосу країни» виявився зрадником
Священик Олександр Клименко вразив не тільки своїм виступом на шоу Голос країни, а й політичними і професійними поглядами. Як розповідає РБК, про це написав журналіст В'ячеслав Садовничий на своїй сторінці в Facebook.
"Вже всі бачили цей виступ? Якщо не бачили, то можете виправити це непорозуміння і долучитися до першого мільйону переглядів (вже 998 998) за перші 4 дні завантаження відео на ютуб. Коротко: священик прийшов на проект "Голос країни" на 1+1 і добре заспівав. Якщо б просто гарно заспівав, то цього на 1 млн переглядів не вистачило б, але ряса зіграла свою магічну роль", - написав Садовничий.
"З його Facebook я дізнався, що він з 2005 року працює в УПЦ (яка Московського патріархату), з усіма витікаючими наслідками: в 2014 році не підтримував Майдан, швидше, баламутив, влітку один раз репостил посилання проти братовбивчої війни, виступив за мир, а в 2016 році піарив хресний хід і таврував ганьбою УПЦ КП. Ну і скаржився в 2014 і 2016 роках на "1+1", на який потім прийшов брати участь в шоу", - додав журналіст.
Частину постів священик зі своєю сторінці встиг видалити. "Репости "Цитати Леніна, від яких холоне кров" і "Від крику "Слава Україні!" нудить" я у нього знайшов, але хоча б один пост за три роки з молитвою за загиблих на Майдані або на війні/АТО - ні. Може у вас вийде відшукати молитву і добро в його Facebook", - написав Садовничий.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, церковь, священник
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