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В Польше хотят ввести квоты на сезонное трудоустройство иностранцев
Авторы проекта предполагают, что в Польше появится очень точное знание относительно потребностей локального рынка труда.
Предложенные Министерством труда, семьи и социальной политики Польши изменения к закону "О содействии трудоустройству" предусматривают квоты на сезонное трудоустройство иностранцев.
О деталях предлагаемых изменений в интервью газете "Наш выбор" рассказала эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития "Вне границ" Ксения Наранович.
Согласно проекту закона, министерства получают право издавать приказ, которым лимитируют количество разрешений на работу, сезонных разрешений на работу и заявлений, которые могут быть выданы в этом году на территории каждого воеводства, рассказывает эксперт.
"То есть, авторы проекта предполагают, что в Польше появится очень точное знание относительно потребностей локального рынка труда, а министры еще и смогут спрогнозировать изменения этих потребностей в течение года" - отмечает она.
Сейчас в проекте изменений к закону предусмотрена выдача 500 тысяч разрешений на сезонную работу и заявлений в год, тогда как только в 2016 г. самих заявлений было выдано 1,3 миллиона.
По словам Ксении Наранович, сегодня работодатели, которые ищут неквалифицированный персонал, часто выставляют вдвое больше заявлений, чем к ним позже приезжает на работу.
Идея квот является странной, поскольку в Польше самый низкий уровень безработицы в течение 25 лет.
Законопроектом также предусмотрено изменение процедуры выдачи заявлений о намерении принять на работу иностранца – эта система действует в Польше более 10 лет и применяется в том числе к гражданам Украины.
Напомним, в 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев. Это составляет 68% от общего числа обращений.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Польша, трудоустройство, квота
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