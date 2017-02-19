- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом21:30
- В правительственном квартале установили палатку, протестуют около 200 человек21:00
- Співочий священник з «Голосу країни» виявився зрадником20:40
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Нові правила для водіїв: величезні штрафи, довідки і техогляд19:43
- В Украине ввели запрет на таблетки от головной боли19:00
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку18:40
- Более 6000 полицейских охраняют правопорядок в центре Киева18:20
- Физика, химия, биология, география исчезнут, прервратившись в «Человек и природа»17:57
- В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог17:40
В правительственном квартале установили палатку, протестуют около 200 человек
В районе Администрации президента в правительственном квартале была установлена палатка, всего там протестует порядка двух сотен человек, сообщает с места события корреспондент "112 Украина".
"Акция под АП длится уже несколько часов. Сейчас она проходит мирно, без провокаций. Здесь находится около двух сотен человек... Там уже установили одну палатку, возле кордона нацгвардейцев. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку, и она будет значительно больше первой", - передает корреспондент.
В районе проведения акции дежурят около 300 полицейских и бойцов Нацгвардии. Там же людей проверяют на рамках металлоискателей.
Отметим, как известно, под АП требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Организаторы акции заявили о намерении установить палатки в правительственном квартале.
Ранее в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.
Напомним, сегодня к охране порядка в Киеве привлечено 6,5 тыс. правоохранителей. Усиление полицейских нарядов связано с массовыми мероприятиями, которые проходят в городе, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших героев Небесной сотни.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, палатки, Небесная сотня
- Более 6000 полицейских охраняют правопорядок в центре Киева
- К Евро-2012 в Украине "разберутся" с таксистами
- В Киеве страшное ДТП
- Йожеф Сабо: Донецким болельщикам уже надо готовиться
- Главные новогодние ёлки-2013
- Брак за сутки: сколько стоит экспресс-регистрация брака за 24 часа в разных городах Украины
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста 20:00
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку18:40
- В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог17:40
- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
- Российская сторона СЦКК предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для ремонта ЛЭП, - ГосЧС16:21
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село 16:00
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»14:56
- Россияне не дают гарантий прекращения обстрелов Авдеевки – Жебривский14:20
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом21:30
- В правительственном квартале установили палатку, протестуют около 200 человек21:00
- Співочий священник з «Голосу країни» виявився зрадником20:40
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста 20:00
- Нові правила для водіїв: величезні штрафи, довідки і техогляд19:43
- В Украине ввели запрет на таблетки от головной боли19:00
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку18:40
- Более 6000 полицейских охраняют правопорядок в центре Киева18:20
- Физика, химия, биология, география исчезнут, прервратившись в «Человек и природа»17:57
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)