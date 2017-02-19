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В СБУ озвучили дату готовящегося свержения Порошенко
С 18 по 22 февраля на киевском Майдане Независимости пройдут не менее 18 массовых мероприятий по случаю третьей годовщины победы Майдана и дня Героев Небесной сотни.
По информации Службы безопасности Украины, часть акций пройдет под руководством Кремля и готовят их российские провокаторы для дестабилизации ситуации, передает Радио Свобода, ссылаясь на СБУ.
"В подготовке 8 из 18 запланированных мероприятий спецслужбы фиксируют признаки возможного использования насильственных сценариев, при этом из этих восьми три мероприятия координируются с территории России", – рассказал начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
В частности, Ткачук говорит об анализе социальных сетей, где приветствуют выход на "третий майдан" с оружием в руках. В качестве примера ,офицер приводит посты некоего Николая Дульского.
Кроме того, сообщается про якобы запланированное свержение президента Петра Порошенко, которое должно состояться 20 февраля.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, СБУ, годовщина, Порошенко
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