В Украине ввели запрет на таблетки от головной боли

19.02.2017 19:00

Причиной стало выявление препарата на безлицензионных складах.

Запрет введен по причине того, что препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах.

В Украине ввели запрет на таблетки "Темпалгин", сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Данные таблитки применяются для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств, а также при повышении температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу, хранение и реализацию препарата "Темпалгин" производства АТ "Софарма", Болгария.

Запрет введен по причине того, что данный препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах, то есть, может быть поддельным.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенных форм препарата и снять их с оборота для последующей утилизации или уничтожения.

Напомним, ранее в аптеках Украины был введен временный запрет на продажу лекарственного средства Мезим Форте.

Источник segodnya.ua