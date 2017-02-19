Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине ввели запрет на таблетки от головной боли

19.02.2017 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине ввели запрет на таблетки от головной боли

Причиной стало выявление препарата на безлицензионных складах.

Запрет введен по причине того, что препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах.
В Украине ввели запрет на таблетки "Темпалгин", сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Данные таблитки применяются для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств, а также при повышении температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу, хранение и реализацию препарата "Темпалгин" производства АТ "Софарма", Болгария.
Запрет введен по причине того, что данный препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах, то есть, может быть поддельным.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенных форм препарата и снять их с оборота для последующей утилизации или уничтожения.
Напомним, ранее в аптеках Украины был введен временный запрет на продажу лекарственного средства Мезим Форте.

Источник segodnya.ua



Теги: Донбасс, таблетки, запрет, склад, аптеки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх