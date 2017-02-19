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Во Львове сосулька упавшая с крыши церкви убила женщину
19.02.2017 15:20
Во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook, передает интернет-издание «Информат».
Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Погибшая — женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская.
Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.
Теги: Донбасс, Львов, трагедия, полиция, церковь
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