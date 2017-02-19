Во Львове сосулька упавшая с крыши церкви убила женщину

19.02.2017 15:20

Во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook, передает интернет-издание «Информат».

Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Погибшая — женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская.

Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.