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Во Львове сосулька упавшая с крыши церкви убила женщину

19.02.2017 15:20
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Во Львове сосулька упавшая с крыши церкви убила женщину

Во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook, передает интернет-издание «Информат».

Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Погибшая — женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская.

Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.



Теги: Донбасс, Львов, трагедия, полиция, церковь
 
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