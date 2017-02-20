Аваков рассказал, сколько оружия на руках у украинцев

20.02.2017 16:08

Министерство внутренних дел проводит работу по установлению контроля за легальным и нелегальным оборотом оружия. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, нелегальное оружие с Донбасса может повлиять на дестабилизацию ситуации в Украине. "Легально на руках сейчас около миллиона стволов. Я считаю, что нелегальное оружие при линии фронта в 450 км, к сожалению, стало реальностью. И это будет дополнительный фактор дестабилизации", – заявил Аваков.

При этом он отметил, что МВД проводит работу по установлению полного контроля над всем оружием, которое есть в легальном обороте, и собирает данные по оружию, которое принадлежало Министерству обороны и могло быть якобы списано на фронте.

Кроме того министр подчеркнул, что с помощью иностранных экспертов создается новая база идентификации гильз для контроля за оружием. "Мы, к счастью, отказались от услуг российской компании, которая вела нам гильзотеку. Мы не могли себе позволить, чтобы Россия продолжала обслуживать нас в сложившейся ситуации. Мы сейчас вместе с иностранцами сделаем новую гильзотеку по всему оружию для полного контроля", – добавил Аваков.

Источник: ua.today