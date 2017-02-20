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Беспорядки в Киеве: протестующих могут наказать
Правоохранители обещают передать материалы в органы прокуратуры
Киевская полиция составила проколоты об административном нарушении шестерых участников протеста на Банковой, ночью 19 февраля, передает Politeka со ссылкой на сайт Нацполиции.
После того как правоохранители установили и личности и оформили документы, все задержанные были выпущены на свободу.
«После установления личных данных правоохранители составили административные протоколы: на пяти — по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще одного — по ст. 173 КУоАП.(хулиганство)», – говорится в сообщении.
Кроме того, полиция сообщает, что в киевскую дежурную часть поступили сообщения о том, что шесть человек обратились к врачам с телесными повреждениями. Все материалы зарегистрированы и будут направлены в органы прокуратуры для принятия решения, обещают в Нацполиции.
Напомним, ранее Зозуля опровергал информацию о стычках с участниками протеста в центре столицы.
Также мы сообщали, что в результате столкновений между участниками протеста и полицией 19 февраля на Крещатике в Киеве пострадали не менее десяти человек.
Теги: Донбасс, Киев, беспорядки
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