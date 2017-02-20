Беспорядки в Киеве: протестующих могут наказать

20.02.2017 13:05

Правоохранители обещают передать материалы в органы прокуратуры

Киевская полиция составила проколоты об административном нарушении шестерых участников протеста на Банковой, ночью 19 февраля, передает Politeka со ссылкой на сайт Нацполиции.

После того как правоохранители установили и личности и оформили документы, все задержанные были выпущены на свободу.

«После установления личных данных правоохранители составили административные протоколы: на пяти — по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще одного — по ст. 173 КУоАП.(хулиганство)», – говорится в сообщении.

Кроме того, полиция сообщает, что в киевскую дежурную часть поступили сообщения о том, что шесть человек обратились к врачам с телесными повреждениями. Все материалы зарегистрированы и будут направлены в органы прокуратуры для принятия решения, обещают в Нацполиции.

Напомним, ранее Зозуля опровергал информацию о стычках с участниками протеста в центре столицы.

Также мы сообщали, что в результате столкновений между участниками протеста и полицией 19 февраля на Крещатике в Киеве пострадали не менее десяти человек.