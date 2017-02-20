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Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает о выявлении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства.
Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". Поэтому у всех поклонников на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами, передает 112 Украина.
Схема вступления таких групп почти однотипна. Необходимо подать заявку для вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице.
Если администрация группы утвердит кандидатуру, то через общение в чате будет проведено психологическое изучение личности и ее готовности к самоубийству.
Следующее сообщение будет с описанием задания и времени, которое дается на его выполнение. Выполнение каждого задания нужно фиксировать на фото или видео. На каждое задание предоставляется ограниченное время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы.
Всего дается 50 заданий ("квестов") (в фейковых сообществах - от 13 до 50 "квестов", это зависит от администратора).
Администратор группы склоняет ребенка к выполнению заданий, причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинения боли. Все эти "квесты" в обязательном порядке снимаются на видео.
Финальное задание - покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме on-line. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet.
В связи с этим родителям, чтобы не допустить попадания детей в такие группы, киберполиция рекомендует:
- проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их выявления - выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита;
- проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в приватных чатах;
- обязательно контролировать то, какие фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка;
- устанавливать функцию "родительский контроль" на всех гаджетах ребенка;
- обращать внимание на круг общения ребенка;
- уделять большее внимание на его психологическое состояние.
В случае если родители обнаружили, что их ребенок входит в круг участников таких групп полиция советует:
-обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному психологу;
- сообщить о наличии такой группы в подразделения Национальной полиции Украины;
-уведомить администрацию социальной сети о наличии таких групп для их дальнейшего блокирования;
-заблокировать доступ ребенка к социальным сетям.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, суицид, советы, социальные сети, киберполиция
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